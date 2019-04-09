فريق الملعب التونسي يعين خبيرة التنمية البشرية إشراف قنفود في جهازه الفني

أعلنت إدارة نادي الملعب التونسي تعيين إشراف قنفود، مدربة التنمية البشرية، في منصب المعد الذهني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

يذكر أن الملعب التونسي يعاني من سوء النتائج في الفترة الأخيرة ، حيث غاب الانتصار عن الفريق الأول منذ ديسمبر للعام الماضي 2018 .

وإشراف قنفود هي مدربة تنمية بشرية ولها العديد من المساهمات الإذاعية والتلفزيونية التونسية والعربية، وهي مدرسة للمادة في إحدى الجامعات بمدينة قرطاج التونسية.

يذكر أن الملعب التونسي يحتل المركز التاسع في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم برصيد 20 نقطة، وكان قد انسحب من ثمن نهائي كأس تونس أمام النادي الصفاقسي.