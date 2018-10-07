هل يصبح فريق الملعب التونسي “الحصان الأسود” للدوري المحلي؟

فجّر فريق الملعب التونسي مفاجأة من العيار الثقيل؛ بهزيمته لنادي الأفريقي خارج ميدانه بنتيجة عريضة 4-1، ليتربّع على عرش جدول ترتيب الدوري التونسي، بعد 4 جولات من انطلاق المنافسة.

وعزّز الملعب التونسيّ سجله الخالي من الهزائم، رغم خوضه لثلاث من أصل أربع مواجهات خارج ميدانه، وهو ما جعل النقّاد يرشحونه للعب دور الحصان الأسود في البطولة.

و قال مدرّب الفريق محمد المكشّر، في تصريح لـ”إرم نيوز”، إنّ “سياسة الاعتماد على الشباب التي أقرتها إدارة النادي، وانطلاق التحضيرات بصفة مبكّرة، ساهما في هذه النتائج الإيجابيّة”.

ويبلغ معدل أعمار لاعبي الملعب التونسي 23 عامًا، كما أنّ خمسة من عناصر التشكيلة الأساسيّة هم خريجو أكاديميّة النادي.

وكشف المكشّر أنه اتفق مع إدارة النادي على احتلال أحد المراكز الستة الأولى، لكن هذه البداية القوية رفعت من سقف طموحات المشجّعين، الذين صاروا يطالبون بلعب الأدوار الأولى في البطولة الغائبة عن خزائن الفريق منذ 52 عامًا.

ويتخوّف المدرّب من تأثير الإرهاق ونقص الخبرة للاعبين على مسيرة الفريق، داعيًا إلى عدم الإفراط في التّفاؤل؛ لأنّ المراهنة على اللّقب تتطلّب، “إمكانيات بشرية ومادية هائلة، ونفَسًا طويلًا”، وفق تعبيره.

ورغم ابتعاده عن الألقاب، يعتبر الملعب التونسي، الذي تأسّس سنة 1948، أحد الفرق العريقة في تونس، كما سبق له إحراز كأس أبطال الكؤوس العربية سنتي 1989 و2002.

وشهد الفريق فترته الذهبية خلال النصف الثاني من الخمسينيات، والنصف الأول من الستينيات، بفوزه بأربع بطولات وستّ كؤوس.

وسيستضيف الملعب التونسي في الجولة المقبلة فريق شبيبة القيروان، صاحب المركز الحادي عشر، وهو يطمح إلى مواصلة عروضه القويّة ومحاولة كسر احتكار الأندية الأربعة الكبرى: (الترجي، النجم الساحلي، الأفريقي والصفاقسي) للقب الدوري.