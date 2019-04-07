حسنية أغادير ضد الزمالك والنجم الساحلي ضد الهلال.. كل ما تريد معرفته عن أبرز مباريات الكونفدرالية الأفريقية

تقام، مساء اليوم الأحد، مباريات جولة الذهاب بدور الثمانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، تحت شعار الصدام العربي المنتظر بين الزمالك المصري ومضيفه حسنية أغادير المغربي، كما يلتقي الهلال السوداني مع مضيفه النجم الساحلي التونسي.

ويلعب -أيضًا- الصفاقسي التونسي مع مضيفه نكانا الزامبي، كما يحل نهضة بركان المغربي ضيفًا على غورماهيا الكيني في الجولة ذاتها، ولكن المواجهة الأقوى تبقى بين النجم الساحلي والهلال بجانب اللقاء العربي بين حسنية أغادير والزمالك.

وتسلط ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي الضوء على موقعة النجم الساحلي والهلال بجانب لقاء الزمالك مع أغادير:

موعد المباريات والقنوات الناقلة

تبدأ المباريات في الساعة الـ14:00 بتوقيت تونس والمغرب، إذ تذاع مباراة نكانا والصفاقسي على قناة ”بي إن سبورتس 1“ بصوت المعلق رؤوف بن خليف، كما تذاع مباراة غورماهيا مع نهضة بركان على قناة بي إن سبورتس 7 بصوت المعلق نوفل باشي.

وتذاع مباراة النجم الساحلي مع الهلال في الساعة الـ17:00 مساءً بتوقيت تونس، الـ18:00 مساءً بتوقيت السودان على قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلقين عصام الشوالي وسوار الذهب، كما تذاع مباراة حسنية أغادير والزمالك على قناة ”بي إن سبورتس 1“ بصوت المعلقين علي محمد علي وجواد بده.

النجم الساحلي والاختبار الصعب

يخوض النجم الساحلي التونسي اختبارًا صعبًا في عقر داره ووسط جماهيره المتحفزة لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن الفريق تأهل منذ أيام لنهائي كأس زايد على حساب المريخ السوداني ويسعى لاستكمال موسمه بالتقدم بالكونفدرالية بشكل مميز.

وتفوق النجم على الهلال من قبل في نصف نهائي دوري الأبطال 2007 وصعد بنتيجة 3-1 بعد الخسارة 2-1 في السودان، وصعد للنهائي ثم توج باللقب، كما تقابلا في دور المجموعات لدوري الأبطال 2017 وتعادلا ذهابًا وإيابًا.

وتحدث الفرنسي روجيه لومير، المدير الفني لفريق النجم الساحلي، عن المباراة بواقعية شديدة، قائلًا: ”تنتظرنا مواجهة من العيار الثقيل فالمنافس صعب وعلينا توخي الحذر رغم أن الفريق حقق قبل أيام الفوز على منافس سوداني آخر وهو المريخ ببطولة كأس زايد“.

وتحيط الشكوك بمشاركة الثنائي وجدي كشريدة ومالك بعيو للإصابة، ويعتمد لومير على قدرات أبرز نجومه ماهر الحناشي الذي سجل هدفين في الكونفدرالية، كما أنه يعد هداف الفريق محليًّا برصيد 5 أهداف وأحد أبرز صناع اللعب في الكرة التونسية في ظل خبراته الطويلة.

ويعتمد لومير أيضًا على المخضرم ياسين الشيخاوي وحسام حجي حسن وكريم العواضي ومحمد أمين بن عمر وداروين غونزاليز اللاعب الفنزويلي.

الهلال يعلن التحدي

أعلن نادي الهلال السوداني التحدي في مواجهة النجم الساحلي، وهو ما أكده المدرب التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للهلال، في تصريحاته قبل اللقاء بأن مهمة الفريق ليست مستحيلة كما يردد البعض، موضحًا أن النجم الساحلي منافس قوي ولكن مباراة الإياب في السودان ستحسم الأمور.

ويضع الهلال رهانه على قدرات هدافه وهداف البطولة وليد بخيت وموفق الصديق بجانب الكونغولي إدريسا إمبومبو.

أوراق أغادير

يعتمد حسنية أغادير على قدرات لاعبيه أملاً في مفاجأة الزمالك في مواجهة تقام للمرة الأولى بين الفريقين، وأعلن المدرب الإسباني ميجيل غاموندي، المدير الفني للفريق المغربي، قبل اللقاء التحدي، مؤكدًا أن فريقه سيدخل التاريخ عبر بوابة هذه المواجهة المرتقبة.

وأضاف: ”الزمالك اسم كبير وله صولات وجولات في الكرة الأفريقية، ويجب أن يتم التعامل مع اللقاء بذكاء وتحضير مميز لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب قبل السفر إلى مصر“.

ويعتمد أغادير على هدافه أيوب الملوكي بجانب كريم البركاوي العائد من الإصابة مع وجود الفلسطيني تامر صيام وتم استبعاد بدر قشاني لأسباب تأديبية.

الزمالك يخشى الغيابات

يخشى الزمالك تأثير الغيابات التي تضرب صفوفه وعلى رأسها النجم التونسي فرجاني ساسي بجانب المغربي حميد أحداد وأيضًا محمود عبد المنعم ”كهربا“.

وأكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، قبل اللقاء أن الغيابات أمر مؤثر، ولكن فريقه جاهز للمباراة ويكن كل احترام لحسنية أغادير التي تعد من الفرق الواعدة في قارة أفريقيا.

ومن المرجح أن يعتمد الزمالك على أبرز نجومه المغربي خالد بوطيب وإبراهيم حسن وأحمد زيزو وطارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما بجانب التونسي حمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة والحارس محمود عبد الرحيم ”جنش“.

وقال طارق مصطفى، المدير الفني السابق لفريق سريع واد زم المغربي، لـ“إرم نيوز“، إن اللقاء سيكون صعبًا على الزمالك؛ لأن حسنية أغادير فريق جماهيري يجيد اللعب تحت الضغوط ولديه أوراق حاسمة ومهمة.

وأضاف: ”الزمالك عليه أن يتوخى الحذر من سرعات أيوب الملوكي هداف أغادير الذي يمثل جانبًا مهمًّا من قوة الفريق الهجومية“.