الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم في الكونفدرالية الأفريقية

يصطدم فريق الزمالك المصري بنظيره حسنية أغادير المغربي، مساء اليوم الأحد، على ملعب أدرار، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك، متصدر المجموعة الرابعة، ضيفًا ثقيلًا على حسنية أغادير، ثاني المجموعة الأولى بالمغرب، في مباراة قوية يتسلح خلالها أصحاب الأرض بعامل الجمهور لتحقيق نتيجة طيبة قبل مباراة الإياب بعد أسبوع.

ويفقد الزمالك العديد من العناصر المؤثرة، أبرزهم نجمه فرجاني ساسي بسبب الإيقاف، وهو نفس سبب غياب المغربي حميد أحداد، كما يغيب محمود كهربا لأسباب فنية، وحازم إمام للإصابة.

وسيواجه الفائز من هذه المواجهة الفائز من مواجهة نادي النجم الساحلي التونسي ضد الهلال السوداني في دور نصف النهائي، والتي ستكون مواجهة نارية في الدور المقبل.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة BeIN SPORTS HD1، بتعليق علي محمد علي وجواد بده.