لأول مرة.. 5 منتخبات عربية في نهائيات كأس الأمم الأفريقية

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها مصر هذا العام، حيث أسدل الستار على مباريات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات، والتي شهدت وجود 5 منتخبات عربية.

وتأهلت خمسة منتخبات عربية إلى نهائيات النسخة المقبلة للبطولة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 يونيو ولغاية 20 يوليو المقبلين، وهو رقم غير مسبوق بالنسبة للمنتخبات العربية، وهي: مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا، إضافة إلى مشاركة 3 منتخبات لأول مرة، وهي مدغشقر، بوروندي إضافة إلى موريتانيا.

The 24 participants in the 2019 Africa Cup of Nations are finally revealed, did your country qualify to the 32nd edition? #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/9dLxprwkQF

— CAF (@CAF_Online) ٢٤ مارس ٢٠١٩