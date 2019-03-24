المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 (صورة)

أكملت منتخبات زيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتانزانيا وبنين وجنوب أفريقيا عقد المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 بعد نهاية دوري المجموعات يومه الأحد.

وحسم المنتخب البنيني البطاقة الثانية في المجموعة الرابعة بعد فوزه على منتخب توغو 2-0 ليرفع رصيده للنقطة 10 ويحتل المركز الثاني خلف الجزائر.

وعن المجموعة السابعة حسم منتخبا زيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية بطاقتي التأهل بعد فوز زيمبابوي على 2-0 أمام الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية أمام ليبيريا 1-0 .

كما حسمت تانزانيا البطاقة الثانية في المجموعة 12 بعد فوزها على أوغندا المتصدر والتي تأهلت قبل الجولة الأخيرة 3-0 فيما تعادل كاب فيردي مع ليسوتو سلبيا ليخرجا معا.

وفشل المنتخب الليبي في بلوغ النهائيات بعد خسارته 2-1 أمام جنوب أفريقيا التي تأهلت كثاني المجموعة الخامسة خلف نيجيريا.

وتستضيف مصر البطولة الموسعة التي تضم 24 فريقا خلال يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز المقبلين.

وفيما يلي المنتخبات المتأهلة لنهائيات مصر 2019

المجموعة الأولى: السنغال ومدغشقر

المجموعة الثانية: المغرب والكاميرون

المجموعة الثالثة: مالي وبوروندي

المجموعة الرابعة: الجزائر وبنين

المجموعة الخامسة: نيجيريا وجنوب أفريقيا

المجموعة السادسة: كينيا وغانا

المجموعة السابعة: زيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية

المجموعة الثامنة: غينيا والكوت ديفوار

المجموعة التاسعة: أنغولا وموريتانيا

المجموعة العاشرة: مصر وتونس

المجموعة الحادية عشر: غينيا بيساو وناميبيا

المجموعة الثانية عشر: أوغندا وتانزانيا