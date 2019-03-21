المنتخبات العربية تبحث عن مشاركة ”قياسية“ في كأس الأمم الأفريقية 2019

تنتظر ”القارة السمراء“ كشف النقاب عن هوية باقي المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقرر إقامتها في مصر الصيف المقبل، وذلك حينما تجرى منافسات الجولة السادسة/ الأخيرة من التصفيات المؤهلة للبطولة، التي ستنطلق غدًا الجمعة.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الاثنتي عشرة في التصفيات، لنهائيات البطولة التي ستقام في الفترة من الـ21 من يونيو (حزيران) حتى الـ 19 من يوليو (تموز) المقبلين.

وحسم 14 منتخبًا تأهلهم للبطولة، التي ستقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، بينما يدور الصراع -حاليًّا- على حجز المقاعد العشرة المتبقية للنهائيات، إذ تسعى الكرة العربية لزيادة عدد ممثليها في البطولة، بعدما ضمن خمسة من ممثليها تأهلهم رسميًّا في مشاركة قياسية للعرب.

وحجزت منتخبات تونس ومصر والمغرب والجزائر وموريتانيا مقاعدها في النهائيات بعد مرور خمس جولات من عمر التصفيات، بينما يتطلع منتخبا ليبيا وجزر القمر لتعزيز الرقم القياسي العربي في النسخة المقبلة.

ويحلم منتخب جزر القمر بتحقيق المفاجأة وتسجيل ظهوره الأول في البطولة، حينما يحل ضيفًا على منتخب الكاميرون في المجموعة الثانية، التي تشهد -أيضًا- مواجهة بين منتخب المغرب، الذي يتصدر المجموعة برصيد عشر نقاط، مع مضيفه منتخب مالاوي، متذيل الترتيب برصيد أربع نقاط، الذي ودع التصفيات رسميًا.

ويسعى منتخب جزر القمر، الذي يحتل المركز الثالث برصيد خمس نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب الكاميروني حامل اللقب، صاحب المركز الثاني، في خطف النقاط الثلاث، أملًا في تساويه في عدد النقاط مع المنتخب الملقب بالأسود غير المروضة، ليحتكم المنتخبان حينها إلى فارق المواجهات المباشرة، طبقًا للائحة التصفيات، التي سوف تصب في تلك الحالة في صالح المنتخب العربي، الذي تعادل مع نظيره الكاميروني 1-1 في جولة الذهاب بالمجموعة.

وفي المجموعة الخامسة، يطمح منتخب ليبيا لاجتياز عقبة منتخب جنوب أفريقيا، من أجل بلوغ النهائيات للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ عام 2012، إذ لا بديل أمامه سوى الحصول على النقاط الثلاث، لاقتناص ورقة الترشح الثانية عن تلك المجموعة للنهائيات، بعدما حسم المنتخب النيجيري صعوده رسميًّا.

ويتصدر منتخب نيجيريا الترتيب برصيد عشر نقاط، قبل لقائه مع ضيفه منتخب سيشيل، القابع في ذيل الترتيب بنقطة واحدة، بينما تحتل جنوب أفريقيا المركز الثاني برصيد تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام ليبيا، صاحبة المركز الثالث.

وبعيدًا عن المنتخبات العربية، تشهد المجموعة الثالثة مواجهة ساخنة بين منتخب بوروندي وضيفه منتخب الغابون، من أجل الحصول على تذكرة العبور الثانية عن تلك المجموعة للنهائيات، بعدما حجز منتخب مالي البطاقة الأولى مبكرًا.

ويكفي منتخب بوروندي، صاحب المركز الثاني برصيد تسع نقاط، بفارق نقطتين خلف منتخب مالي المتصدر، الحصول على نقطة التعادل فقط أمام منتخب الغابون، صاحب المركز الثالث بسبع نقاط، من أجل التأهل للنهائيات للمرة الأولى في تاريخه.

وتشهد المجموعة الرابعة منافسة ضارية بين منتخبات بنين وغامبيا وتوغو للحصول على بطاقة الصعود الثانية، بعدما ضمن المنتخب الجزائري صعوده رسميًّا في الجولة الماضية، قبل لقائه مع ضيفه منتخب غامبيا.

ويتربع المنتخب الجزائري على القمة برصيد عشر نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب بنين، الذي يستضيف منتخب توغو، صاحب المركز الثالث بخمس نقاط، الذي يتفوق بفارق المواجهات المباشرة على نظيره الغامبي متذيل الترتيب.

وتبدو المنافسة حامية الوطيس بين جميع منتخبات المجموعة السابعة لنيل بطاقتي الصعود للنهائيات، إذ تلتقي زيمبابوي مع ضيفتها الكونغو، بينما تواجه الكونغو الديمقراطية ضيفتها ليبيريا.

وتمتلك جميع منتخبات المجموعة كامل الحظوظ للتأهل، إذ تتصدر زيمبابوي الترتيب بثماني نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيها ليبيريا، بينما تحتل الكونغو الديمقراطية المركز الثالث بست نقاط، وتتذيل الكونغو الترتيب بخمس نقاط.

ويتصارع منتخبا أنغولا وبوركينافاسو على بطاقة الصعود الثانية عن المجموعة التاسعة، التي شهدت صعود المنتخب الموريتاني للمرة الأولى للنهائيات، عقب تصدره للترتيب برصيد 12 نقطة.

ويحتل منتخب أنغولا المركز الثاني في الترتيب بتسع نقاط، قبل لقائه مع مضيفه منتخب بوتسوانا، متذيل الترتيب بنقطة واحدة، في حين يوجد منتخب بوركينافاسو في المركز الثالث بسبع نقاط، قبل مباراته مع ضيفه منتخب موريتانيا.

وتشهد المجموعة الحادية عشرة، منافسة ثلاثية بين منتخبات غينيا بيساو وناميبيا وموزمبيق، بعدما ودع المنتخب الزامبي، حامل لقب المسابقة عام 2012، التصفيات مبكرًا، بتذيله الترتيب بأربع نقاط، في مفاجأة من العيار الثقيل.

وتلتقي غينيا بيساو، متصدرة الترتيب بثماني نقاط، مع ضيفتها موزمبيق، صاحبة المركز الثالث بسبع نقاط، بينما تواجه ناميبيا، التي تحتل المركز الثاني برصيد ثماني نقاط بفارق المواجهات المباشرة خلف غينيا بيساو، مضيفتها زامبيا.

وبينما ضمن المنتخب الأوغندي مشاركته في النهائيات، عقب تصدره ترتيب المجموعة الثانية عشرة، فإن الصراع على أشده بين باقي منتخبات المجموعة لحصد تذكرة العبور الثانية.

ويواجه منتخب ليسوتو، صاحب المركز الثاني برصيد خمس نقاط، مضيفه منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي)، صاحب المركز الأخير بأربع نقاط، في حين يلتقي منتخب تنزانيا، صاحب المركز الثالث بخمس نقاط متأخرًا بفارق المواجهات المباشرة عن منتخب ليسوتو، مع ضيفه منتخب أوغندا.

وتخلو باقي مجموعات التصفيات الأخرى من الإثارة، بعدما تم حسم التأهل بها، فتشهد المجموعة الأولى، مواجهة بين منتخبي السنغال ومدغشقر، اللذين صعدا مبكرًا للنهائيات، بينما يلتقي منتخب السودان مع غينيا الإستوائية بالمجموعة ذاتها.

وفي المجموعة الثامنة التي شهدت تأهل غينيا وكوت ديفوار للنهائيات، فيلتقي المنتخب الغيني مع مضيفه منتخب أفريقيا الوسطى، بينما يستضيف منتخب كوت ديفوار نظيره الرواندي.

أما المجموعة العاشرة التي تأهل منتخبا تونس ومصر عنها، فيلتقي المنتخب التونسي مع ضيفه منتخب إي سواتيني (سوازيلاند سابقا)، بينما يلاقي المنتخب المصري مضيفه منتخب النيجر.