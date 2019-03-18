صور قميص منتخب مصر الجديد‎ (شاهد)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن القميص الجديد الذي سيرتديه لاعبو المنتخب المصري في السنوات القادمة وحتى العام 2022.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم في مواقع التواصل الاجتماعي صورة للقميص الجديد الذي سيظهر به منتخب الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل.

وأعلن منتخب مصر تعاقده مع شركة ”بوما“ الألمانية بعد نهاية التعاقد مع شركة اديداس.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة النيجر في ختام تصفيات أمم أفريقيا يوم 23 مارس الجاري، ثم مواجهة نيجيريا وديًا يوم 26 من نفس الشهر.