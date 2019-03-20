طبيب المنتخب المغربي يكشف موقف نور الدين إمرابط من مباراة النصر والهلال بالدوري السعودي

طمأنت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي جماهير الفريق بشأن قدرة اللاعب المغربي نور الدين إمرابط على التواجد في مباراة الديربي القادمة للفريق أمام الهلال، يوم 29 مارس الجاري.

وكان الفرنسي هيرفي، مدرب منتخب المغرب، قد قرر استبعاد لاعب النصر نور الدين إمرابط من قائمة المنتخب المغربي في مواجهة مالاوي 22 مارس الجاري.

وبين طبيب المنتخب المغربي أن اللاعب يعاني من إصابة في الفخذ، بعد مشاركته مع النصر في مباراة الفريق الأخيرة ضد الوحدة.

وبعد تلك الإصابة، قرر الجهاز الطبي في المنتخب المغربي استبعاد اللاعب حتى تتم راحته؛ خوفًا من تفاقم الإصابة، وأن المدة المتبقية قبل مباراة الديربي ستسمح بشفاء اللاعب ومن ثم مشاركته