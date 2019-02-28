هل تعمد إمرابط استفزاز سوموديكا خلال مباراة النصر والشباب؟ (فيديو)‎

أظهرت الكاميرات التلفزيونية المهاجم المغربي نورالدين إمرابط، لاعب نادي النصر، وكأنه يستفز ماريوس سوموديكا مدرب نادي الشباب، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ 22 من الدوري السعودي

وبعدما سجل عبدالرزاق حمدالله هدف النصر في الدقيقة 38، توجه إمرابط إلى سوموديكا ومدّ يده إليه، ولم يجد سوموديكا بدًا من مد يده هو الآخر، لكن بدا عليه الامتعاض من تصرف إمرابط .

وانتهت المباراة بفوز النصر 1/0، وهذا الهدف الخامس عشر لعبدالرزاق حمدالله في الدوري السعودي الموسم الحالي.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى 49 نقطة، ليعزز موقعه في المركز الثاني، ويتأخر بـ 3 نقاط عن الهلال المتصدر، الذي لعب مباراة أقل.

في حين تجمد رصيد الشباب عند 40 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن التعاون الرابع.