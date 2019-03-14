مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

تختتم، اليوم الخميس، مباريات إياب دور الستة عشر للدوري الأوروبي بثماني مباريات ستسفر عن ثمانية أندية تتأهل إلى دور الثمانية، وستكون حاضرة في قرعة هذا الدور التي ستقام يوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية حيث مقر الاتحاد الأوروبي (اليويفا).

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات، اليوم الخميس الـ 14 من مارس/آذار، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:

رد بول سالزبورغ النمساوي VS نابولي الإيطالي ، الساعة الـ 20:55 بتوقيت مكة المكرمة الـ19:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

كراسنودار الروسي VS فالنسيا الإسباني ، الساعة الـ 20:55 بتوقيت مكة المكرمة الـ19:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

دينامو كييف الأوكراني VS تشيلسي الإنجليزي ، الساعة الـ 20:55 بتوقيت مكة المكرمة الـ19:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

إنترميلان الإيطالي VS اينتراخت فرانكفورت الألماني ، الساعة الـ 23:00 بتوقيت مكة المكرمة الـ22:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

بنفيكا البرتغالي VS دينامو زغرب الكرواتي، الساعة الـ 23:00 بتوقيت مكة المكرمة الـ22:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

فياريال الإسباني VS زينيت سان بطرسبرغ الروسي ، الساعة الـ 23:00 بتوقيت مكة المكرمة الـ22:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

سلافيا براغ التشيكي VS اشبيلية الإسباني ، الساعة الـ 23:00 بتوقيت مكة المكرمة الـ22:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

آرسنال الإنجليزي VS ستاد رين الفرنسي ، الساعة الـ 23:00 بتوقيت مكة المكرمة الـ22:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

كأس دوري الأمير محمد بن سلمان:

الفيصلي VS القادسية ، الساعة الـ 18:45 بتوقيت مكة المكرمة الـ17:45 بتوقيت القاهرة على قناةKsa Sports 2

التعاون VS الفتح ، الساعة الـ 20:15 بتوقيت مكة المكرمة الـ19:15 بتوقيت القاهرة على قناة Ksa Sports 1

الدوري الجزائري:

مولودية الجزائر VS اتحاد العاصمة ، الساعة الـ 19:00 بتوقيت مكة المكرمة الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس 2