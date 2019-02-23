النجم الساحلي يبحث عن فوزه الأول في كأس الاتحاد الأفريقي

يبحث النجم الساحلي عن انتصاره الأول في كأس الاتحاد الأفريقي هذا الموسم، عندما يستضيف إينوغو رينغرز النيجيري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، يوم الأحد.

وخسر النجم الساحلي 0/1 أمام منافسه المحلي الصفاقسي في الجولة الأولى، وتعادل دون أهداف مع ساليتاس من بوركينا فاسو في الجولة الثانية.

ويحتل رينغرز صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط متقدمًا بفارق الأهداف عن الصفاقسي، بينما يمتلك النجم الساحلي وساليتاس نقطة واحدة لكل منهما.

ويدرك النجم الساحلي أن أي تعثر جديد سيجعله مهددًا بالخروج المبكر، لذلك يتوقع أن يلعب بأسلوب هجومي للخروج بالنقاط الثلاث.

لكن الواقع أن النجم بات يعاني في الفترة الأخيرة من افتقار المهاجمين للمسة الحاسمة، رغم تعزيز صفوفه بالمهاجم الجزائري كريم العريبي وداروين غونزاليس من فنزويلا؛ لتعويض رحيل محمد أمين الشرميطي والمصري عمرو مرعي.

ولن تكون المهمة أمام الفريق النيجيري سهلة، بعد أن قدّم المنافس أداءً قويًا ولعب بجرأة هجومية لينتزع التعادل 1/1 أمام مضيفه الصفاقسي في الجولة السابقة.

وسيحاول الصفاقسي الفوز أيضًا عندما يستضيف ساليتاس لقطع خطوة في طريق التأهل إلى دور الـ 8 بالمسابقة الفائز بلقبها 4 مرات سابقًا.

وسيفتقد الصفاقسي المهاجم جاسم الحمدوني والمدافعين حمزة المثلوثي ونسيم هنيد؛ بسبب الإصابة، لكن فريق المدرب الهولندي رود كرول لا يفكر إلا في الفوز.

وقال كرول في مؤتمر صحفي: ”نلعب على أرضنا لذلك يجب حصد النقاط الثلاث أمام منافسنا، الذي يجيد الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة“.

وطالب كرول، الذي قاد الصفاقسي لإحراز اللقب في 2013، لاعبيه بالضغط على المنافس واللعب بشراسة لتحقيق الانتصار.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة النجم وإينوغو رينغرز، غدًا الأحد، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 7.