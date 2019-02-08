رغم خسارته.. النجم الساحلي يتأهل لنصف نهائي كأس زايد على حساب الرجاء المغربي (فيديو)

تأهل فريق النجم الساحلي التونسي إلى المربع الذهبي للبطولة العربية للأندية لكرة القدم، رغم خسارته من ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي بهدف نظيف، في إياب ربع نهائي البطولة.

وجاء تأهل النجم الساحلي إلى المربع الذهبي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بثنائية نظيفة.

تبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين.

وأسفرت الدقيقة 30 عن هدف التقدم للرجاء عن طريق محسن ياجور، ليخرج الفريق المغربي من شوط المباراة الأول متقدمًا بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه الرجاء عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو النجم الساحلي من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل.

وشهدت الدقيقة 89 طرد عمار الجمل، ليلعب النجم الساحلي الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

وفشلت جميع محاولات الرجاء في استغلال النقص العددي في صفوف المنافس وإحراز هدف ثانٍ، لتنتهي المواجهة، ويودّع على إثرها الرجاء البيضاوي فعاليات البطولة.