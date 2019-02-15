الاتحاد المغربي لكرة القدم يعتمد تقنية حكم الفيديو

أعلن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، تطبيق تقنية حكم الفيديو، في الدوري المغربي للمحترفين، بداية من الموسم المقبل، لمساعدة الحكام على تجاوز الأخطاء والتقليل من احتجاجات الفرق على التحكيم.

وأكد لقجع أن أخطاء الحكام في الدوري المغربي للمحترفين غير مقصودة، ولا تصب في صالح أي فريق وطالبهم بالمزيد من التطور والتكوين؛ ليكونوا جاهزين لتطبيق التطبيق الجديد لقيادة ما تبقى من الدوري المغربي في ظروف جيدة.

وكان لقجع يتحدث خلال اجتماع مع رؤساء الأندية المغربية، وأعضاء المكتب المديري للعصبة الاحترافية وحكام النخبة ولجنة التحكيم.

وأكد الاتحاد المغربي لكرة القدم أنه سيبدأ في برنامج تكويني للحكام لتطبيق حكم الفيديو، كما سيتم تجهيز الملاعب المغربية بغرف خاصة للتقنية الجديدة.

وشهد الدوري المغربي للمحترفين احتجاجات واسعة ضد الحكام في كل جولة، وهو ما دفع الاتحاد المغربي لكرة القدم لعقد اجتماع مع كل الفاعلين للرد على كل الاحتجاجات وتوجيه الحكام للمزيد من العمل لتفادي الأخطاء في الجولات القادمة.