الرجاء المغربي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام أوثو دويو الكونغولي بالكونفيدرالية الأفريقية

سقط فريق الرجاء المغربي، في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه أوثو دويو الكونغولي، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وفشل الرجاء بتحقيق الانتصار للمباراة الثانية على التوالي في دور المجموعات بالبطولة القارية.

وتقام في وقت لاحق، اليوم، مباراة الجولة ذاتها بنفس المجموعة، وتجمع نهضة بركان المغربي مع مواطنه حسنية أغادير.

وبهذه النتيجة، يقتسم الرجاء وأوثو، الصدارة برصيد نقطتين، وأغادير مع بركان الثالث برصيد نقطة واحدة.

وفي نفس الجولة للمجموعة الثالثة، تغلّب أشانتي كوتوكو الغاني على ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين لهدف.

وأحرز هدفي أشانتي، كوامي بونسو، وإيمانويل غيامفي، في الدقيقتين 9 و25 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف زيسكو الوحيد عن طريق رحيم أسومانو في الدقيقة 73 من زمن المباراة.

وفي وقت سابق، اليوم، بنفس الجولة للمجموعة ذاتها، تغلّب نكانا الزامبي على ضيفه الهلال السوداني بهدفين لهدف.

وبذلك، يتصدّر زيسكو المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن الثنائي أشانتي، والهلال، بتقاسمهما المركز الثاني، ونكانا الرابع، بفارق الأهداف.