نصر حسين داي الجزائري يعاقب الزمالك ويخطف تعادلًا قاتلًا في الكونفيدرالية الأفريقية (فيديو)

عاقب فريق نصر حسين داي الجزائري، نظيره نادي الزمالك المصري، وخطف نقطة ثمينة من خلال تعادل الفريقين 1-1 مساء اليوم الأربعاء، على ملعب برج العرب في الإسكندرية خلال الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وسجل هدف الزمالك الوحيد المغربي خالد بوطيب في الدقيقة 12 من زمن اللقاء، وهو هدفه الأول منذ انتقاله للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في شهر يناير، بينما تعادل نصر حسين داي عن طريق فوزي يايا في الدقيقة 90.

وأضاع لاعبو الزمالك ما يقرب من 7 فرص محققة بسبب الرعونة والاستهتار.

وتصدر نصر حسين داي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، ثم يأتي جورماهيا الكيني برصيد 3 نقاط في المركز الثاني، ثم بيترو أتلتيكو الأنجولي في المركز الثالث بنفس الرصيد والزمالك في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة في الجولة الثالثة أمام بترو أتلتيكو الأنغولي في القاهرة يوم 24 فبراير الجاري.