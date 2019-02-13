أهداف مباراة الزمالك ونصر حسين داي.. 1/1 (فيديو)

نجح المغربي خالد بوطيب، مهاجم نادي الزمالك المصري، في إحراز هدف فريقه الأول في شباك نصر حسين داي الجزائري، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، في إطار الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقابل بوطيب تمريرة سحرية من كهربا وسدد أرضية قوية في شباك الفريق الجزائري.

اهداف مباراة الزمالك 1 × 1 نصر حسين داي #كاس_الكونفيدرالية_الافريقية pic.twitter.com/ig3xGLwsak — Kora On – كورة أون (@koraoncom) ١٣ فبراير ٢٠١٩

ونجح نصر حسين داي في خطف هدف التعادل في الدقيقة 90 من خطأ دفاعي قاتل للاعبي للزمالك.

ولم يحصد الزمالك أيَّ نقطة بعدُ بالمجموعة؛ إذ خسر مباراته الأولى خارج ملعبه أمام غورماهيا الكيني 4-2، بينما فاز نصر حسين داي بمباراته أمام بترو أتلتيكو الأنغولي 2-1.

ويأمل الزمالك في تصحيح مساره بالبطولة والظفر بأول 3 نقاط له؛ من أجل عدم تعقيد موقفه، واستغلال عامل الأرض والجمهور لصالحه وعدم السقوط في فخ التعادل أو الخسارة المفاجئة.

وقال السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه يحارب في كل مباراة؛ من أجل تحقيق الانتصار، فالفريق يستهدف التتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية.