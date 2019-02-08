هدف مباراة النجم الساحلي والرجاء البيضاوي.. 1/0 للفريق المغربي (فيديو)

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الرجاء البيضاوي المغربي ضيفًا على منافسه النجم الساحلي التونسي، في إياب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، على الملعب الأولمبي في سوسة.



