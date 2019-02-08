هدف مباراة النجم الساحلي والرجاء البيضاوي.. 1/0 للفريق المغربي (فيديو)

تقدم محسن ياجور لاعب الرجاء المغربي، بهدف في شباك النجم الساحلي في مبارة الفريقين بإياب ربع النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال.
وفي الدقيقة 30 وضع ياجور فريقه في المقدمة، بعدما تابع الكرة التي سقطت من أيدي حارس النجم وسددها قوية في الشباك.
#محسن_ياجور يضع #الرجاء البيضاوي في المقدمة بالهدف الأول في الدقيقة 30#النجم_الرجاء#كأس_زايد_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/uKVKi5sI3O
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٨ فبراير ٢٠١٩
ويحل الرجاء البيضاوي المغربي ضيفًا على منافسه النجم الساحلي التونسي، في إياب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، على الملعب الأولمبي في سوسة.
وعاد النجم الساحلي بفوز غالٍ على ملعب منافسه في مباراة الذهاب بنتيجة 2/0.
وتأهلت أندية الوصل الإماراتي والأهلي والهلال السعوديين والاتحاد السكندري المصري والمريخ السوداني ومولودية الجزائر الجزائري إلى جانب النجم والرجاء إلى ربع النهائي.