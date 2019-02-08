القنوات الناقلة لمباراة النجم الساحلي والرجاء البيضاوي اليوم في كأس زايد

يحل الرجاء البيضاوي المغربي ضيفًا على منافسه النجم الساحلي التونسي، في إياب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، على الملعب الأولمبي في سوسة.

وتنقل مباراة النجم الساحلي والرجاء البيضاوي على قناة أبوظبي الرياضية.

وتقام المباراة اليوم الجمعة، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة.

وعاد النجم الساحلي بفوز غالٍ على ملعب منافسه في مباراة الذهاب بنتيجة 2/0.

وتأهلت أندية الوصل الإماراتي والأهلي والهلال السعوديين والاتحاد السكندري المصري والمريخ السوداني ومولودية الجزائر الجزائري إلى جانب النجم والرجاء إلى ربع النهائي.

وأكد الفرنسي روجيه لومير، مدرب النجم الساحلي جاهزية فريقه لكل السيناريوهات الممكنة، بما في ذلك الوصول إلى ركلات الترجيح.

ووعد محسن ياجور، لاعب الرجاء البيضاوي، جماهير ناديه، بالتسجيل في مرمى نجم الساحل التونسي، وتكرار ما فعله الفريق المغربي، قبل 14 عامًا أمام الزمالك المصري، في نفس البطولة لكن تحت مسمى “دوري أبطال العرب”.

وحقق الرجاء ريمونتادا تاريخية، أمام الزمالك، عندما خسر بنتيجة 0/2 في الرباط، قبل أن يعود ويفوز عليه بالقاهرة بنتيجة 3/0 ويتأهل إلى نصف النهائي.