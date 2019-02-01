الفيفا يتراجع عن خصم نقاط من النادي الأفريقي التونسي

أفادت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أبلغ الاتحاد التونسي لكرة القدم، أنه تراجع عن سحب نقاط من النادي الأفريقي في بطولة الدوري المحلي.

وبحسب الحساب الرسمي لشبكة “BeinSports”، فإن الاتحاد التونسي تسلم رسالة من الفيفا، تفيد باستجابة الاتحاد الدولي لعدم سحب نقاط من الأفريقي في الدوري التونسي.

وتعود تفاصيل القضية إلى عدم سداد النادي الأفريقي منحة التأخير في مستحقات نادي غروزني الروسي والتي تبلغ 100 ألف دولار في صفقة اللاعب التشادي إيزيكال.

الاتحاد التونسي لكرة القدم يتسلم رسالة من الاتحاد الدولي لكرة القدم تفيد استجابة الفيفا لعدم سحب نقاط من فريق النادي الإفريقي — beINSPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) ١ فبراير ٢٠١٩

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد طالب بخصم 6 نقاط من النادي الأفريقي في الدوري التونسي؛ لأن غروزني الروسي لم يحصل على مبلغ الـ 100 ألف دولار.

وكان الاتحاد الدولي رفض التماسًا تقدم به الأفريقي ضد قرار منعه من إبرام تعاقدات في فترتي انتقال متتاليتين؛ بسبب شكاوى من لاعبين سابقين ضد الفريق.

يشار إلى أن الأفريقي يملك 17 نقطة (دون الخصم)، يحتل فيها المركز السابع بعد مرور 13 جولة.