رفض استئناف الأفريقي التونسي بشأن منعه من إبرام التعاقدات لفترتين انتقاليتين

قال النادي الأفريقي اليوم الجمعة إن الاتحاد الدولي (الفيفا) رفض التماسًا تقدم به ضد قرار منعه من إبرام تعاقدات في فترتي انتقال متتاليتين بسبب شكاوى من لاعبين سابقين ضد الفريق الذي ينافس في الدوري التونسي الممتاز.

وقال الأفريقي في بيان: “رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم الالتماس الذي تقدم به النادي من أجل رفع عقوبة المنع من الانتداب (التعاقدات) لسوقي انتقالات رغم قيام الهيئة بخلاص (تسوية) مستحقات المهاجم المالي مالك توري قبل انتهاء مراحل التقاضي بما أن ملفه حُسم ابتدائيًا فقط”.

وأضاف “بذلنا كل الجهد لرفع العقوبة التي ستكون الآن محل نظر من محكمة التحكيم الرياضية الدولية مجددًا في شهر مارس المقبل”.

وبهذا القرار لن يسمح للأفريقي، الذي واجه العديد من الشكاوى من لاعبين سابقين، بتسجيل أي لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وفي فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الأفريقي يمنّي نفسه برفع العقوبة لتعزيز صفوفه من أجل دعم آماله في مواصلة التقدم في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد عودته للظهور في دور المجموعات لأول مرة منذ 1997.

وأوضح الأفريقي أنه سيعوّل على أفضل عناصره في فئات الناشئين من أجل ضمهم للفريق الأول قائلًا إن العقوبة ربما تكون فرصة لبروز جيل جديد من اللاعبين القادرين على حمل لواء النادي.

ويخوض الأفريقي دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا ضمن مجموعة صعبة تضم شباب قسنطينة الجزائري والإسماعيلي المصري ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية.