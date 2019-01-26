النجم الساحلي يهزم الرجاء المغربي ويقترب خطوة من نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال (فيديو)

اقترب فريق النجم الساحلي التونسي، اليوم السبت، خطوة من التأهل إلى المربع الذهبي للبطولة العربية للأندية.

وتغلب النجم الساحلي على مضيفه الرجاء البيضاوي المغربي بثنائية نظيفة، في ذهاب دور الثمانية (ربع النهائي) للبطولة.

وللتأهل إلى المربع الذهبي، يكفي النجم الساحلي الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف في لقاء الإياب، الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره لانتزاع بطاقة العبور للدور التالي.

في الوقت الذي يحتاج فيه الرجاء البيضاوي للفوز بفارق هدفين أو أكثر في لقاء الإياب، الذي سيقام بتونس، للتأهل إلى نصف النهائي العربي.

فشل الرجاء البيضاوي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه، حيث توالت الفرص الضائعة من جانب لاعبيه واحدة تلو الأخرى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

النجم الساحلي يحسم مباراة ذهاب ربع النهائي بالفوز 2-0 على الرجاء البيضاوي..

شاهد شريط الأهداف..#الرجاء_البيضاوي_النجم_الساحلي#كأس_زايد_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/M1KYf2c1zh — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 26, 2019

واستمر مسلسل إهدار الهجمات خلال شوط المباراة الثاني من جانب الرجاء، ليتلقى صدمة في الدقيقة 57 بتسجيل النجم الساحلي لهدف التقدم عن طريق إيهاب المساكني.

وفي الوقت الذي بحث فيه الرجاء عن التعادل، قضى النجم الساحلي على أحلام وطموحات المنافس بتسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 90 عبر فراس بالعربي.