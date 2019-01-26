أهداف مباراة الرجاء والنجم الساحلي.. 2-0 للفريق التونسي (فيديو)

أهداف مباراة الرجاء والنجم الساحلي.. 2-0 للفريق التونسي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل إيهاب المساكني الهدف الأول لفريق النجم الساحلي التونسي في شباك نظيره الرجاء المغربي، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، في ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

هدف ثاني لفريق النجم الساحلي سجله اللاعب محمد فراس عند الدقيقة 89.

ويدخل الرجاء المغربي بقيادة الإسباني خوان كارلوس غاريدو المباراة بمعنويات عالية، بعد تأهله لدور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية، الأحد الماضي، ويستعيد بعض النجوم مثل الليبي سند الورفلي.

في المقابل، يفتقد النجم الساحلي لبعض النجوم أبرزهم أمين الشرميطي؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها، يوم الأربعاء الماضي، في الكلاسيكو أمام النادي الإفريقي.

كما يغيب الثلاثي محمد أمين بن عمر؛ بسبب الإصابة، وغازي عبدالرزاق وأيمن الطرابلسي، بعد انتقالهما على التوالي إلى فريقي أحد السعودي والخور القطري.

النجم الساحلي هو الممثل الوحيد لكرة القدم التونسية في هذه البطولة، بعد إقصاء النادي الإفريقي، والترجي، والنادي الصفاقسي.

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