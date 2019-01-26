إيقاف هشام شريف الوزاني لاعب مولودية الجزائر للاشتباه في تناوله مواد محظورة

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم في الجزائر، اليوم السبت، إيقاف اللاعب هشام شريف الوزاني، (تحفظًا) وإحالة ملفه إلى لجنة العقوبات.

ويواجه الوزاني، لاعب مولودية الجزائر، تهمة تناول منشطات ومواد محظورة، يعاقب عليها القانون.

وبينت تحاليل مخبرية أن متوسط ميدان نادي مولودية الجزائر، قد تعاطى منشطات محظورة، وخلال آخر مباراة أمام نادي شباب بلوزداد، خضع الشريف الوزاني لفحص أُرسلت عيناتُه إلى مخبر بمدينة “لوزان” السويسرية، وأثبت تناول اللاعب منشطات.

ويقف الوزاني أمام لجنة العقوبات بالرابطة المحترفة لكرة القدم، يوم 30 يناير الحالي، وعقوبته مرشحة بحسب مصادر كروية إلى المنع من اللعب لأكثر من 4 أعوام.

ولم يصدر عن مولودية الجزائري بعد أي تعليق على قرار إيقاف لاعبه.

ويحتل مولودية الجزائر المركز الثالث في ترتيب الدوري الجزائري، برصيد 28 نقطة من 18 مباراة، ويتأخر بـ 9 نقاط عن اتحاد العاصمة المتصدر.