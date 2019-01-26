القنوات الناقلة لمباراة الرجاء البيضاوي والنجم الساحلي اليوم في كأس زايد للأندية الأبطال

يستضيف الرجاء البيضاوي المغربي منافسه النجم الساحلي التونسي، اليوم السبت، لحساب منافسات ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وتنقل مباراة الرجاء والنجم الساحلي على قناة أبوظبي الرياضية 1.

وتقام المباراة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وكان النجم الساحلي قد تجاوز منافسه الوداد المغربي في دور الـ 16، بنتيجة إجمالية 1/0، في حين تجاوز النجم الساحلي عقبة الإسماعيلي المصري بركلات الترجيح (4/2)، بعد تعادلهما سلبيًا ذهابًا وإيابًا.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين يوم 8 فبراير على الملعب الأولمبي في رادس في مباراة الإياب.

وأعفى النجم الساحلي مهاجمه أمين الشرميطي، من المشاركة أمام الرجاء البيضاوي في الدور ربع النهائي بسبب الإصابة، في حين سيكون بإمكان للنجم الساحلي أن يعتمد على الوافدين الفنزويلي داروين غونزالاس، والمهاجم الجزائري كريم العريبي.

وقال ماهر الحناشي لاعب النجم الساحلي التونسي:”نطمح لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضنا في مواجهة الرجاء المغربي”.

وأضاف:”نتوقع أن تكون المباراة صعبة بين فريقين كبيرين في بلدينا، لكننا سنسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية”.

أما زكريا حدراف لاعب الرجاء فقال:”هي واحدة من المباريات التي نحتاج فيها أنصار النادي أكثر من أي مواجهة سابقة”.

وأردف:”قيمة المباراة والرهان الكبير لكل الرجاويين في الذهاب بعيدًا في هذه المسابقة، هو ما يفرض هذا الدعم الاستثنائي”.