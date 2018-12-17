قرعة ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال تسفر عن مواجهات قوية

أسفرت قرعة دور الثمانية لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم التي سُحبت في أبوظبي اليوم الإثنين عن مواجهة سهلة للهلال السعودي أمام الاتحاد السكندري المصري فضلا عن ثلاث قمم عربية اخرى.

وسيستضيف الهلال حامل لقب ومتصدر الدوري السعودي الفريق السكندري في الذهاب قبل خوض مباراة العودة في الاسكندرية بينما سيلتقي الفائز منهما مع الفائز من الوصل الإماراتي والأهلي السعودي.

ومن المتوقع أن يشهد قبل النهائي مواجهة سعودية خالصة بين الهلال والأهلي.

وسيخوض الرجاء البيضاوي المغربي قمة أمام النجم الساحلي التونسي في دور الثمانية والفائز منهما سيواجه الفائز من قمة اخرى بين عرب قارة افريقيا تجمع مولودية الجزائر بالمريخ السوداني.

وستقام المباريات بنظام الذهاب والإياب بينما من المنتظر أن تستضيف الإمارات في أبريل نيسان المباراة النهائية للمسابقة التي أطلق عليها هذا العام “كأس زايد للأندية الأبطال” ويحصل الفائز بلقبها على ستة ملايين دولار.

وعلى هامش القرعة دعا تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي الأمانة العامة للاتحاد بالعمل على تنظيم نسخة أخرى من البطولة للمنتخبات.

نتائج القرعة..

الهلال السعودي ضد الاتحاد السكندري

الوصل الإماراتي ضد الأهلي السعودي

الرجاء المغربي ضد النجم الساحلي

مولودية الجزائر ضد المريخ السوداني

على أن تقام مباريات الذهاب على ملعب الأندية المذكورة أولا.