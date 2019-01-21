قرعة الكونفدرالية الأفريقية 2019.. صِدام الأشقاء يتصدر المشهد

جاءت قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية تحت شعار صِدام الأشقاء، بعد أن شهدت 3 مجموعات صدامات بين أندية من نفس الدولة.

وأسفرت المجموعة الأولى عن وقوع 3 فرق مغربية هي الرجاء حامل اللقب ونهضة بركان وحسنية أغادير بجانب أتوهو الكونغولي، كما تضم المجموعة الثانية فريقين من تونس هما النجم الساحلي والصفاقسي بجانب إينغو رينجرز النيجيري وساتيلاس البوركيني.

وضمّت المجموعة الثالثة صِدام زامبي بين نكانا رد ديفلز وزيسكو يونايتد بجانب الهلال السوداني وأشانتي كوتوكو الغاني، بينما ضمت المجموعة الرابعة الزمالك المصري وجورماهيا الكيني وبيترو دي لواندا الأنجولي ونصر حسين داي الجزائري.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح قرعة دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية:

صِدام مغربي

يتصدر الصدام المغربي المشهد في المجموعة الأولى خاصة أن هذا السيناريو كان مطروحًا بعد أن تواجد الرجاء ونهضة بركان وحسنية أغادير، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهات بين الأندية المغربية الثلاثة.

ويسعى الرجاء للعبور لربع النهائي في إطار حملته للدفاع عن لقب الكونفدرالية الأفريقية ويبدو اللعب مع أندية مغربية حلًا جيدًا منعًا لإرهاق السفر.

وأكد جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب المغرب للمحليين، في تصريحات خاصة لشبكة “إرم نيوز” أن الرجاء البيضاوي من الأندية القوية والمرشحة للتتويج باللقب القاري.

وأشار إلى أن حسنية أغادير ونهضة بركان والرجاء من الأندية القوية وتواجدهم في مجموعة واحدة يزيد من قوة المنافسات على بطاقتي التأهل.

صراع تونسي

تبدو المجموعة الثانية بين الصفاقسي والنجم الساحلي التونسيين نظريًا، ولكن الواقع يؤكد أن فريق ساتيلاس البوركينابي من الأندية القوية والمرشحة أيضًا للتأهل، بعدما أطاح بالمصري الذي تأهل لنصف نهائي النسخة الماضية بجانب النصر الليبي.

ويسعى الصفاقسي للعودة بقوة للمشهد في الكونفدرالية بعد تجديد دمائه بجانب وجود النجم الساحلي أحد المرشحين بقوة للفوز بالبطولة، كما أن إينوغو رينجرز النيجيري الذي أقصى أيضًا اتحاد بلعباس الجزائري.

وقال أنيس بوجلبان، لاعب الصفاقسي التونسي الأسبق، لشبكة “إرم نيوز” إن هذه المجموعة الأصعب في قرعة الكونفدرالية موضًحًا أن الصفاقسي فريق شاب ومتطور، ولديه طموح كبير من أجل التأهل بشكل رسمي لربع النهائي.

وأوضح أن النجم الساحلي من الأندية التي تضم لاعبين موهوبين وخبرات طويلة وسيكون مرشحًا ولكنه حذّر من خطورة ساتيلاس البوركينابي، مؤكدًا أنه فريق قوي ولديه أنياب هجومية.

فرصة الهلال

يخوض الهلال السوداني المجموعة الثالثة باحثًا عن حصد بطاقة التأهل خاصة في ظل المنافسة المتوقعة من زيسكو الزامبي أحد الأندية القوية والصاعدة بقوة في قارة أفريقيا.

ويواجه الهلال منافسًا قويًا عائدًا بقوة للساحة الأفريقية وهو كوتوكو الغاني الذي يملك تاريخًا طويلًا مع نكانا رد ديفلز الزامبي وهو ما يزيد صعوبة المجموعة.

طموح الزمالك ونصر حسين داي

تشهد المجموعة الرابعة منافسة قوية بين الزمالك المصري ونصر حسين داي الجزائري في وجود فريقين متوسطين المستوى جورماهيا الكيني وبيترو لواندا الأنغولي.

ويسعى الزمالك لاستغلال تفوقه المحلي واستقراره الفني مع مدربه السويسري كريستيان غروس من أجل العبور لدور الـ 8 لأول مرة منذ العام 2015، بينما يطمع نصر حسين داي لاستعادة بريقه الأفريقي والتقدم بالبطولة وإن كان الفريق الأنغولي منافسًا قويًا.

وأكد أيمن يونس لاعب الزمالك الأسبق لشبكة “إرم نيوز” أن مجموعة الزمالك متوازنة ولكنها ليست سهلة كما يروج البعض، موضحًا أن الأبيض يجب عليه الحذر وتقديم بداية قوية في مباراة جورماهيا.

وأضاف أن “على الزمالك أن يستفيد من أخطاء الماضي القريب، ويتقدم خطوة بخطوة لكي يستعيد البريق الأفريقي ويحصد الفوز”.