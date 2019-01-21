مواعيد مباريات نادي الزمالك بعد قرعة دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية

أوقعت قرعة دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت اليوم الإثنين، في مقر الاتحاد الأفرقي لكرة القدم “كاف”، نادي الزمالك المصري في المجموعة الرابعة بجانب جورماهيا الكيني ونصر حسين داي الجزائري وبيترو أتليتكو الأنغولي.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من دور المجموعات، في الثالث من فبراير/ شباط المقبل، بينما يُختتم الدور بالمرحلة السادسة، التي تقام مبارياتها في السابع عشر من مارس/ آذار المقبل.

ويبدأ الزمالك مشواره في كينيا بمواجهة جورماهيا في 3 فبراير قبل أن يستضيف نصر حسين داي في 13 فبراير.

ثم يتجه إلى أنغولا لمواجهة أتليتكو في 24 فبراير، ويستضيف الأخير في 3 مارس.

ويواجه الزمالك فريق جورماهيا في مصر في 10 مارس، ويختتم مبارياته في المجموعة أمام نصر حسين داي في الجزائر في 17 مارس.

ترتيب المباريات:

جورماهيا والزمالك – 3 فبراير

الزمالك ونصر حسين داي – 13 فبراير

بيترو والزمالك – 24 فبراير

الزمالك وبيترو – 3 مارس

الزمالك وجورماهيا – 10 مارس

نصر حسين داي والزمالك – 17 مارس