نتائج قرعة دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.. صدامات عربية قوية

أسفرت قرعة دور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت، ظهر اليوم الإثنين، في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بالقاهرة، عن منافسات قوية، حيث تواجد الزمالك المصري في المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه جور ماهيا الكيني ونصر حسين داي الجزائري وبترو أتلتيكو الأنغولي.

وجاءت القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: حسنية أغادير المغربي – أوتوهو دويو الكونغولي – نهضة بركان المغربي – الرجاء المغربي

المجموعة الثانية: النجم الساحلي التونسي – إينوغو رينجرز – ساليتاس – الصفاقسي التونسي

المجموعة الثالثة: زيسكو يونايتد – أشانتي كوتوكو – نكانا الزامبي – الهلال السوداني

المجموعة الرابعة: جور ماهيا الكيني – نصر حسين داي الجزائري – بترو أتلتيكو الأنغولي – الزمالك المصري

وتأهل 16 فريقًا لدور المجموعات، سيتم تقسيمهم على 4 مجموعات، وسط توقعات بصدامات عربية قوية، في ظل وجود 8 أندية عربية بذلك الدور.

وجاء التصنيف على النحو التالي:

المستوى الأولى: النجم الساحلي (تونس)، الزمالك (مصر)، زيسكو يونايتد (زامبيا)، الرجاء البيضاوي (المغرب).

المستوى الثاني: الصفافسي (تونس)، نهضة بركان (المغرب)، الهلال (السودان)، جور ماهيا (كينيا).

المستوى الثالث: نكانا ريد ديفلز (زامبيا)، حسنية أغادير (المغرب)، ساليتاس (بوركينا فاسو)، بيترو أتلتيكو (أنغولا).

المستوى الرابع: أوتوهو دي أويو (جمهورية الكونغو)، أشانتي كوتوكو (غانا)، إينوغو رينجرز (نيجيريا)، نصر حسين داي (الجزائر).