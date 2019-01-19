القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد اتحاد طنجة اليوم في كأس الكونفدرالية

يحل اتحاد طنجة المغربي ضيفًا على منافسه نادي الزمالك المصري، لحساب دور الـ32 (2)، بكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).

وتنقل مباراة الزمالك واتحاد طنجة على قناتي قناتي On Sport HD، والقناة الرياضة المغربية على القمر الصناعي “نايل سات”.

وتقام المباراة الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة.

وفشل الفريقان في تسجيل الأهداف ليتعادلا سلبيًا في مباراة الذهاب في المغرب.

ويدخل الزمالك المباراة منقوصًا من لاعبَين، هما مصطفى فتحي ومحمود حمدي “الونش””.

وقال عبدالرحيم طاليب، المشرف العام على اتحاد طنجة، والمسؤول الفني عن الفريق، إنه سينهج أسلوبًا مختلفًا عن ذلك الذي لعب به في الذهاب، عندما سيواجه الزمالك.

وأوضح طاليب “الضغط سيكون أكثر على الزمالك لأنه سيلعب على ملعبه، وهو الأمر الذي عانينا منه في الذهاب، سنحاول استغلال ذلك، وسنبحث عن التسجيل، وسنلعب بإمكانياتنا”.

وتجرى قرعة دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية يوم الإثنين.