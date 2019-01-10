جنوب أفريقيا تتهم العرب بالنفوذ في الكاف وحرمانها من تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019

اتهم رئيس اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم الدول العربية بالنفوذ في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وحرمانه من شرف تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لصالح مصر بفارق كبير.

وقال داني جوردان، رئيس اتحاد جنوب أفريقيا في تصريحات صحفية: “إننا على علم بالنفوذ العربي الكبير في كواليس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهناك من أعضاء الاتحاد من أراد الانتقام من جنوب أفريقيا؛ بسبب عدم تصويتنا على الملف المغربي لاحتضان كأس العالم 2026 التي آل شرف تنظيمها إلى الملف الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا والمكسيك”.

وأوضح جوردان أن اختيار مصر لتنظيم النسخة المقبلة من كأس أفريقيا للأمم كان سياسيًا، وتحكمت فيه عوامل غير رياضية حرمتنا من شرف التنظيم”، مشيرًا إلى أن بلاده تمتلك بنية تحتية رياضية أفضل بكثير من مصر.

وعبّر جوردان عن غضبه من الخسارة أمام مصر بفارق كبير، وقال إن بلاده مستعدة لتنظيم البطولة الأفريقية ابتداء من اليوم.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد اختار مصر لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2019، بعد سحب ملف تنظيمها من الكاميرون؛ بسبب تأخرها في إنجاز المنشآت الرياضية التي تم الاتفاق عليها في ملف الترشح، وفتح أبواب الترشيح أمام الدول الأفريقية.

وانحسرت المنافسة بين الملفين المصري والجنوب أفريقي، لكن التصويت الذي أُقيم الثلاثاء الماضي، في العاصمة السنغالية داكار، أفرز فوز مصر بفارق كبير، حيث حصل الملف المصري على 16 صوتًا من إجمالي 18 صوتًا في الاتحاد، فيما حصل ملف جنوب أفريقيا على صوت وحيد فقط.