رسميًا.. مصر تفوز بتنظيم كأس أمم أفريقيا 2019

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه على “تويتر” فوز مصر بتنظيم كأس أمم أفريقيا 2019، بعد منافسة مع جنوب أفريقيا.

وحصلت مصر على ستة عشر صوتًا، مقابل صوت واحد لجنوب أفريقيا، وامتناع عضو واحد. وسحب “الكاف” تنظيم كأس أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون لعدم الجاهزية.

وتقدمت مصر، وجنوب أفريقيا، بملفين لتنظيم البطولة التي ستُقام خلال الصيف المقبل. ورفضت المغرب تقديم ملف استضافة البطولة بعد سحبها من الكاميرون.

وستنظّم الكاميرون كأس أمم أفريقيا 2021 .

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن اجتماع اللجنة التنفيذية “شهد حضور 20 عضوًا مع غياب عضوين، إذ اعتذر ممثل دولة أنغولا عن الحضور بسبب ظروف مرضه والآخر تم إيقافه”.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري في تصريحات تلفزيونية “ثقة كبيرة أن نحصل على 16 صوتًا من بين 18 صوتًا.

“سنجتمع مع الاتحاد المصري وسنشكل لجنة للإعداد للبطولة بهدف إسعاد الشعب المصري”.

وكان من المقرر أن يصوت أعضاء اللجنة التنفيذية في دكار غدًا الأربعاء، لكن التصويت تم تقديمه بواقع 24 ساعة، وتفوقت مصر على منافستها الوحيدة جنوب أفريقيا.

ومصر وجنوب أفريقيا هما الوحيدتان اللتان تقدمتا بعروض لاستضافة البطولة، بدلًا من الكاميرون التي تم سحب حقوق التنظيم منها قبل نهاية العام الماضي.

ومن المقرر إقامة البطولة في الفترة من 15 يونيو حزيران حتى 13 يوليو تموز المقبلين.