الوداد يوقف لاعبه الناهيري ويغرمه لأسباب انضباطية بعد مقطع فيديو مسيء للرجاء

وبّخ الوداد البيضاوي متصدر دوري المحترفين المغربي، اليوم الإثنين، لاعبه محمد الناهيري وأوقفه عدة مباريات وعاقبه بغرامة مالية كبيرة، بعدما نشر لقطات فيديو مسيئة لغريمه وجاره اللدود الرجاء، عقب مباراة قمة جمعت بينهما أمس الأحد.

وقال الوداد في بيان على موقعه: “إثر تداول فيديو للاعب محمد الناهيري قام بتصويره داخل حافلة النادي، بعد نهاية المباراة التي جمعت بين نادي الوداد الرياضي ونادي الرجاء الرياضي بالملعب الكبير بمراكش، والتي تلقى خلالها بطاقة حمراء”.

“قرر نادي الوداد الرياضي بعد اجتماع للجنة التأديبية يوم الإثنين 7 يناير 2019 توبيخ اللاعب لتلقيه بطاقة حمراء خلال المباراة مع رد فعله الذي لا يتناسب مع قيمة النادي الذي يحمل قميصه”.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء للناهيري، قبل دقيقتين من نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

وأضاف النادي “تحتفظ اللجنة التأديبية بقرار توقيف اللاعب محمد الناهيري عن المشاركة في عدد من مباريات الفريق لغاية صدور العقوبة المماثلة في حقه من طرف الجامعة الملكية المغربية (الاتحاد المغربي) لكرة القدم مع توجيه توبيخ للاعب بخصوص الفيديو المذكور أعلاه، لما تضمنه من عبارات لا تليق بالأخلاق المتعارف عليها لدى لاعبي نادي الوداد الرياضي ولا بالروح الرياضية بصفة عامة”.

وقرر مجلس إدارة الوداد فرض عقوبة مالية قدرها 30.000 درهم على اللاعب.

وبث الناهيري لقطات فيديو قام بتصويرها من داخل حافلة الوداد لتحرك حافلة الرجاء مع عبارات مسيئة للغريم التقليدي.

وتابع الوداد في بيانه “ارتداء قميص الوداد شرف يلزم اللاعبين داخل وخارج الميدان. ويهيب النادي بجميع مسؤوليه ولاعبيه الالتزام بالاحترام الواجب لجماهير نادي الوداد الرياضي، خاصة وللجماهير الرياضية عامة، وكذلك لجميع الأندية المنافسة على المستوى الوطني والأفريقي والمؤسسات الرياضية والإعلامية الوطنية”.

وتغلب الوداد على جاره الرجاء 1/0 في مباراة قمة مؤجلة لينفرد بالصدارة.

وحسم الوداد القمة 125 ليحقق فوزه الثامن في 13 مباراة رافعًا رصيده إلى 27 نقطة متقدمًا بفارق 3 نقاط عن حسنية أغادير صاحب المركز الثاني.

في المقابل تعرض الرجاء، بطل كأس الاتحاد الأفريقي، للهزيمة الثانية في 11 مباراة ليظل في المركز السادس برصيد 17 نقطة.

ورغم الهزيمة ظل الرجاء صاحب الأفضلية في تاريخ مواجهات الفريقين بواقع 37 انتصارًا مقابل 29 للوداد و59 تعادلًا.