مباراة الرجاء والوداد.. حركة غير أخلاقية من زكرياء حدراف في الديربي (فيديو)

مباراة الرجاء والوداد.. حركة غير أخلاقية من زكرياء حدراف في الديربي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

حسم فريق الوداد، ديربي مدينة الدار البيضاء المغربية لصالحه بعدما تغلب على مضيفه الرجاء بهدف نظيف في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة للدوري المحلي لكرة القدم.

وشهدت الدقيقة 82 طرد زكرياء حدراف لاعب الرجاء، فيما تم طرد محمد ناهيري لاعب الوداد في الدقيقة 94، لتنتهي المواجهة بفوز الضيوف بالثلاث نقاط.

وقام حدراف لاعب الرجاء بحركة غير أخلاقية قبل تغييره، ما أدى إلى طرده من جانب حكم المبارة.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الوداد إلى 27 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الرجاء عند 17 نقطة في المركز السادس.

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