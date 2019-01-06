مباراة الرجاء والوداد.. حركة غير أخلاقية من زكرياء حدراف في الديربي (فيديو)

حسم فريق الوداد، ديربي مدينة الدار البيضاء المغربية لصالحه بعدما تغلب على مضيفه الرجاء بهدف نظيف في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة للدوري المحلي لكرة القدم.

وشهدت الدقيقة 82 طرد زكرياء حدراف لاعب الرجاء، فيما تم طرد محمد ناهيري لاعب الوداد في الدقيقة 94، لتنتهي المواجهة بفوز الضيوف بالثلاث نقاط.

???? الحكم طرد زكرياء حدراف بعد تلفضه بكلمات نابية تجاه زميله أنس الزنيتي قبل تغييره…???? pic.twitter.com/WBeiGRuIal — الكرة المغربية و العالمية ???????? ???? (@TheMoroccanBall) ٦ يناير ٢٠١٩

وقام حدراف لاعب الرجاء بحركة غير أخلاقية قبل تغييره، ما أدى إلى طرده من جانب حكم المبارة.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الوداد إلى 27 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الرجاء عند 17 نقطة في المركز السادس.