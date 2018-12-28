موعد قرعة الدور الثالث للكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

ستدخل بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) مرحلة جديدة أكثر قوة عندما تسحب قرعة الدور الثالث، أو ما قبل دور المجموعات في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في القاهرة، بمشاركة 30 فريقًا اليوم الجمعة.

وتأهل 15 فريقًا من الدور الثاني لكأس الاتحاد؛ بعد بلوغ النجم الساحلي التونسي مرحلة دور المجموعات مباشرة، نظرًا لاحتلاله التصنيف الأول بين الأندية المشاركة في البطولة ولمكافأة منافسه المحلي الترجي حامل لقب دوري الأبطال بعدم مشاركته في دور 32 للبطولة، ما يعني تأهل 15 فريقًا لدور المجموعات في دوري الأبطال، ومثلهم في كأس الاتحاد انضم إليهم 15 آخرون قادمون من دوري الأبطال.

موعد القرعة:

وستجرى مراسم سحب القرعة اليوم الجمعة، في تمام الساعة 18:00 مساء بالتوقيت المحلي للقاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستكون مفتوحة بين 30 فريقًا، إذ تلتقي الأندية المتأهلة لهذا الدور في الكونفيدرالية مع القادمة من دوري الأبطال في مباراتي ذهاب وعودة ليتأهل 15 فريقًا ينضم لهم النجم الساحلي في دور المجموعات.

الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات:

الزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي و بيترو أتلتيكو الأنغولي وكمبالا سيتي الأوغندي والصفاقسي التونسي.

نهضة بركان المغربي ونصر حسين داي الجزائري وفاسو ساليِتاس من بوركينا فاسو ونيو ستار الكاميروني وأشانتي كوتوكو الغاني وسان بيدرو الإيفواري.

حسنية أغادير المغربي ورينجرز النيجيري وموُكورا فيكتوري سبورتس الرواندي وكايزر شيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

الهلال السوداني والقطن الكاميروني وجور ماهيا الكيني والملعب المالي وأهلي بنغازي الليبي ونكانا الزامبي وأوُتوهو الكونغولي وجيما الإثيوبي وبانتو من بوتسوانا والنصر الليبي واتحاد طنجة المغربي وأفريكان ستارز التنزاني ودياراف السنغالي وفايبرز الأوغندي.

التصنيف:

وستلعب الفرق المتأهلة من الكونفيدرالية مع الأندية التي ودعت دوري الأبطال، وهو ما يزيد المباريات صعوبة.

القنوات الناقلة:

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورت ببث مجريات قرعة دوري أبطال أفريقيا عبر قناتها الإخبارية.

موعد انطلاق الدور الثالث:

ستنطلق مباريات الدور الثالث لكأس الكونفيدرالية يوم 11 يناير 2019 على أن تقام مباراة العودة بعدها بأسبوع واحد.