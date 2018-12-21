النجم الساحلي التونسي يتأهل لدور المجموعات بكأس الاتحاد الأفريقي

تأهل النجم الساحلي التونسي الفائز باللقب 4 مرات إلى دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي، رغم خسارته 0/1 أمام مستضيفه ستاد أبيدجان من ساحل العاج في إياب الدور الثاني اليوم الجمعة.

وسجل صوماليا باكايوكو هدف المباراة الوحيد والانتصار لأصحاب الأرض بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، لكن النجم الساحلي استفاد من فوزه 3/0 ذهابًا، ليتفوق 3/1 في مجموع المباراتين.

ورغم أن النجم الساحلي خسر جهود لاعبيه ياسين الشيخاوي، وأمين الشرميطي، بعد أن غادر اللاعبان أرض الملعب في الشوط الأول بسبب الإصابة، فإن الفريق التونسي استفاد من خبرته ليضمن تأهله إلى دور المجموعات.

وسبق للنجم الساحلي التتويج بلقب كأس الاتحاد الأفريقي 4 مرات أعوام 1995 و1999 و2006 و2015.