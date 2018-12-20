هل يلعب ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد في أبو ظبي؟

ذكرت عدة تقارير إعلامية مغربية أن لقاء ديربي الدارالبيضاء والذي يجمع الرجاء البيضاوي بغريمه التقليدي الوداد البيضاوي سيلعب في أبو ظبي الإماراتية مطلع العام المقبل.

وأجبر الفريقان على خوض اللقاء المؤجل عن الجولة 10 من الدوري الاحترافي المغربي خارج الدار البيضاء نتيجة إغلاق ملعب محمد الخامس، وكان فريق الرجاء يبحث عن ملعب لاحتضان اللقاء في مراكش أو طنجة أو أكادير.

وحدد الاتحاد المغربي لكرة القدم يوم 6 كانون الثاني / يناير القادم على الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة موعدًا للقاء دون أن يحدد مكانه.

وحسب قناة ” ميدي 1 ” المغربية فالفريقان سيحصلان على مبلغ مهم من اللقاء في حال إقامته في أبوظبي، وهو ما دفعهما للموافقة على الاقتراح.