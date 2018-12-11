الرجاء المغربي يُطيح بالإسماعيلي ويتأهل لدور الثمانية في كأس زايد للأندية الأبطال (فيديو)

تأهل الرجاء البيضاوي المغربي إلى دور الثمانية بكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم بعدما أطاح بضيفه الاسماعيلي المصري بركلات الترجيح اليوم الثلاثاء عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل دون أهداف.

وتفوق الرجاء بنتيجة 4-2 عند الاحتكام لركلات الترجيح لينضم إلى الأهلي والهلال من السعودية والمريخ السوداني ومولودية الجزائر والاتحاد السكندري المصري والوصل الإماراتي والنجم الساحلي التونسي في دور الثمانية.

ونفذ القائد بدر بانون وسفيان رحيمي وعبد الرحيم الشاكير وزكريا حدراف ركلات الترجيح بنجاح بعد أن أهدر عبد الإله الحافيظي الركلة الأولى.

وأضاع قائد الإسماعيلي حسني عبد ربه وطارق طه ركلتين بينما سجل عمر الوحش وباهر المحمدي أمام نحو 40 ألف مشجع في استاد محمد الخامس في الدار البيضاء.

شاهد ضربات الترجيح كاملة بين فريقي #الرجاء_الإسماعيلي والتي فاز بها #الرجاء المغربي ليتأهل إلى ربع النهائي بعد تألق حارسه بوعميرة#كأس_زايد_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/v3COFCTRTB — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١١ ديسمبر ٢٠١٨

وقال محسن ياجور مهاجم الرجاء “كانت مباراة صعبة أمام فريق عريق ولم يكن الأداء جيدًا في الشوط الأول لكننا سيطرنا على الشوط الثاني ولم نتمكن من التهديف”.

وقال يوسف السفري مساعد مدرب الرجاء “نهدي الفوز للجمهور الرائع الذي حضر اليوم وأشكر اللاعبين على المجهود البدني الكبير، “حققنا التأهل على حساب فريق عريق في افريقيا ونحمد الله على التأهل”.