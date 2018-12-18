الترجي التونسي يهزم غوادالاخارا بركلات الترجيح في كأس العالم للأندية

حسم الترجي التونسي المركز الخامس في كأس العالم للأندية لكرة القدم، بفوزه بركلات الترجيح 6-5 على غوادالاخارا المكسيكي، بعد أن أكمل بطل أفريقيا اللقاء بتسعة لاعبين اليوم الثلاثاء.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 ولم تمتد المباراة لشوطين إضافيين، بعد طرد أنيس البدري وحسين الربيع ثنائي الترجي في الشوط الثاني.

وتفوق الترجي عند الاحتكام لركلات الترجيح، بعد أن سدد علي المشاني وخليل شمام وطه ياسين الخنيسي وسامح الدربالي وفوسيني كوليبالي وشمس الدين الذوادي ركلاتهم بنجاح.

وأضاع يوسف بلايلي وسعد بقير من الفريق التونسي، الذي عوض خسارته 3-صفر من العين الإماراتي صاحب الضيافة في مباراته الأولى بالمسابقة، واستفاد من تصدي الحارس رامي الجريدي لركلة، كما سدد الفريق المكسيكي مرتين فوق العارضة.

الترجي 0 : 1 شيفاز ، ساندوفالز https://t.co/gEIviYQjaw — اهداف المباريات (@OnsidearV) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨