نادي العين يسحق الترجي التونسي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)

ضرب نادي العين بطل الإمارات موعدًا مع ريفر بليت الأرجنتيني في قبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد فوز ساحق 3-صفر على الترجي التونسي بطل افريقيا في ملعب هزاع بن زايد اليوم السبت.

وافتتح العين، صاحب الأرض والضيافة، التسجيل بعد دقيقتين من البداية عبر ضربة رأس من محمد أحمد قبل أن يعزز المصري حسين الشحات النتيجة في الدقيقة 16 إثر هجمة مرتدة راوغ خلالها مدافعين اثنين من الترجي وسدد الكرة في شباك معز بن شريفية حارس الضيوف من مدى قريب.

واختتم بندر الأحبابي ثلاثية العين بعد مرور ساعة من البداية إثر تمريرة عرضية من البرازيلي كايو لوكاس فرنانديز تابعها في شباك بن شريفية.

قووووووووووووووووووول العييين في مرمى الترجي ????????

Via:@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/quxrNHdPa0 — عز مروق اليوم (@SF7hfc7) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

وسيلتقي العين مع ريفر بليت بطل كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل بينما سيلعب الترجي مع وادي الحجارة المكسيكي على المركز الخامس في اليوم ذاته.

وفي اليوم التالي سيتلقي ريال مدريد بطل أوروبا وحامل اللقب مع كاشيما انتلرز الياباني بطل آسيا في المباراة الثانية لقبل النهائي.