رسميًا.. المغرب لن تترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2019‎

لن يقدم المغرب ملف ترشيحه لتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019، خلافًا لما تداولته الكثير من وسائل الإعلام، من أن المملكة المغربية ستكون خليفة للكاميرون، في تنظيم النسخة المقبلة.

وأعلنت المملكة المغربية بشكل رسمي عدم التقدم بطلب لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بدلًا من الكاميرون.

وقال رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة بقناة “الرياضية المغربية” إن بلاده لن تقدم أي طلب لاستضافة العُرس الأفريقي.

وشهد كأس الأمم الأفريقية المقبلة لأول مرة مشاركة 24 منتخبًا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن قرار المغرب يرمي إلى تأكيد أن المملكة لم تكن وراء قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، القاضي بسحب تنظيم كأس أفريقيا من الكاميرون، خلافًا للاتهامات التي وجهها له البعض، خاصة أن المغرب سبق له أن انتقد بشدة دعم بعض البلدان العربية للملف الأمريكي الثلاثي لتنظيم مونديال 2026، ولم يكن له دخل في كواليس سحب الكان من الكاميرون.

كما أشارت تلك التقارير إلى أن المغرب “يتطلع للحفاظ على علاقاته مع كل البلدان الأفريقية التي تربطه بها علاقات جيدة.

ومن المتوقع أن يصدر المغرب، في الساعات المقبلة، بيانًا يؤكد من خلاله عدم تقديم ترشيحه رسميًا لاستضافة الكان، سيكون بمثابة رد على كل الاتهامات والإشاعات التي تروج حاليًا.

ولم يقدم أي بلد أفريقي رسميًا ترشيحه لخلافة الكاميرون، على بعد يومين فقط من انتهاء المدة التي حددها الاتحاد الأفريقي لتقديم ملفات الترشيح.