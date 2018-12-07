تونس تبدأ اعتبار لاعبي شمال أفريقيا كمحليين الشهر الحالي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه سيبدأ تطبيق قرار التعامل مع لاعبي دول شمال أفريقيا كلاعبين محليين، بداية من 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقال الاتحاد التونسي، في بيان عبر موقعه على الإنترنت، إنه قرر “البدء في اعتبار لاعبي دول اتحاد شمال أفريقيا (الجزائر والمغرب ومصر وليبيا) كلاعبين محليين، بداية من 19 ديسمبر الحالي.

وأضاف: “سنرسل إلى أندية الدوري الممتاز تفاصيل القرار الأسبوع المقبل. هذا القرار يهم أندية الدوري الممتاز فقط ولا ينطبق على حراس المرمى”.

وتضم أندية الدوري التونسي العديد من لاعبي شمال أفريقيا، وفي مقدمتهم الجزائريون يوسف البلايلي صانع لعب الترجي، ومختار بلخيثر ظهير أيمن الأفريقي، وعبدالعزيز القشي مدافع مستقبل قابس، والمصري عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي.

وكانت تونس أول من اقترح اعتبار لاعبي دول شمال أفريقيا لاعبين محليين.