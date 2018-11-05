استبدال طاقم تحكيم مباراة مصر وتونس بسبب أزمة الأهلي والترجي

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، استبدال طاقم التحكيم الجزائري المكلف بإدارة مباراة مصر وتونس، ضمن الجولة الخامسة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية، بطاقم تحكيم من جنوب أفريقيا.

وكان من المفترض أن يدير المباراة مصطفى غوربال (حكم ساحة)، والحكم المساعد الأول عبدالحق اتشيالي، الحكم المساعد الثاني مكران جوراري، والحكم الرابع أهلو بن برهام، ولكن أزمة الحكم الجزائري مهدي عبيد خلال مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا، تسببت في تغيير طاقم التحكيم.

وتم تعيين طاقم حكام جديد من جنوب أفريقيا لإدارة اللقاء، المحدد له يوم 16 نوفمبر الحالي، ضمن الجولة الخامسة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية، ويتكون من: فيكتور غوميز حكمًا للساحة، زاخيلي سويلا مساعد أول، جوهانس موشيدي مساعد ثان، فيكتور هيلنغواني حكم رابع.

وتم تعيين محمد بلال (موريتانيا) مراقبًا للمباراة، وآلستين نتاغونغيرا (رواندا) مراقبًا للحكام.

وشهدت مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لغطًا كبيرًا؛ بسبب قرارات حكم المباراة مهدي عبيد؛ ما دعا مسؤولي الترجي لتقديم شكوى ضده.