قائمة منتخب مصر لمباراة تونس في تصفيات أمم أفريقيا 2019

أعلن إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري، أسماء 16 لاعبًا محليًا اختارهم الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أغيري؛ للانضمام للمعسكر المقبل؛ استعدادًا لمباراة تونس المقبلة في تصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2019.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

عمرو السولية (الأهلي)، ومروان محسن (الأهلي)، وطارق حامد (الزمالك)، ومحمد هاني (الأهلي)، وأيمن أشرف (الأهلي)، ومحمد الشناوي (الأهلي)، ومحمود حمدي”الونش”(الزمالك)، وباهر المحمدي (الإسماعيلي)، وصلاح محسن (الأهلي)، ومحمد محمود (دجلة)، ومحمود عبدالرحيم “جنش”(الزمالك)، ومحمد أبو جبل (سموحة)، ومحمد حمدي (بيراميدز)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، وإسلام جابر(الداخلية)، وطاهر محمد (المقاولون).

وينطلق معسكر المنتخب يوم 12 من نوفمبر الجاري، بمدينة برج العرب، حتى موعد مباراة تونس المقرر لها يوم 16 من نفس الشهر، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، الساعة السادسة مساء.

وكان المدير الفني قد أعلن، في وقت سابق، أسماء 11 لاعبًا محترفًا، سينضمون للمعسكر مع زملائهم المحليين.

وبذلك يستمر أغيري في استبعاد وليد سليمان ومحمود علاء، الأبرز في ناديي الأهلي والزمالك، هذا الموسم.