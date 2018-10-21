عقب إقالته.. تصريحات نارية من فوزي البنزرتي ضد مسؤولي الاتحاد التونسي لكرة القدم

وجه المدرب فوزي البنزرتي انتقادات لاذعة لمسؤولي الاتحاد التونسي لكرة القدم، على إثر إقالته من تدريب المنتخب الوطني، بعد نحو ثلاثة أشهر من توليه مهامه، وأيام من قيادته لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وردًا على ما اعتبرها تصريحات “مهينة” بحقه من مسؤولين في الاتحاد، لاسيما لجهة علاقته باللاعبين، قال البنزرتي في مداخلة عبر إذاعة موزاييك أف أم، “حيثما حللت نجحت، شاء من شاء وأبى من أبى”.

واعتبر أن مسؤولي الاتحاد الذي يرأسه وديع الجريء، ومن دون أن يسميهم بشكل مباشر، “لا علاقة لهم بكرة القدم، أمضيت 40 عامًا في كرة القدم، لا يحق لهم تعليمي، أنا يجب أن أعلمهم الكرة وأعلمهم كيف يتصرفون وكيف يتواصلون مع اللاعبين”.

وأضاف “لا أريد أن أكون لعبة في يد أحد، فليفهموا لمرة واحدة وأخيرة لا يهينوا أحدًا، من أنتم لتقيلوا فوزي البنزرتي؟”.

وأتت خطوة إقالة المدرب البالغ (68 عامًا)، بعد أيام من تأهل منتخب تونس إلى نهائيات البطولة الأفريقية المقررة العام المقبل في الكاميرون، بفوزه على النيجر 2-1 في الجولة الرابعة من التصفيات، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة من 4 مباريات في المجموعة العاشرة.