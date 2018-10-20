إقالة فوزي البنزرتي مدرب تونس بعد 3 مباريات فقط في منصبه

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم عقب اجتماعه، اليوم السبت، إقالة فوزي البنزرتي مدرب المنتخب الأول بعد ثلاث مباريات فقط قاد خلالها الفريق للتأهل لكأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون.

وقال الاتحاد عبر حسابه على تويتر:”تمت إقالة المدرب فوزي البنزرتي من منصبه بعد ثلاث مباريات فقط تولّى خلالها المسؤولية، وتم تكليف المساعدين مراد العقبي، وماهر الكنزاري، بقيادة المنتخب الأول خلال مباراتي مصر والمغرب الشهر المقبل”.

وتلتقي تونس مع مصر ضمن الجولة الخامسة للمجموعة العاشرة في تصفيات أفريقيا بينما ستواجه المغرب وديًا الشهر المقبل.

وتأهلت تونس إلى نهائيات 2019 بعد فوزها في أربع مباريات متتالية آخرها الانتصار 2-1 على أرض النيجر الأسبوع الماضي.