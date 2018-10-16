الجزائر تخسر أمام عشرة من لاعبي بنين بتصفيات أمم أفريقيا 2019

تعرض منتخب الجزائر لخسارة محبطة 1-صفر خارج أرضه أمام عشرة من لاعبي بنين، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 بالكاميرون، اليوم الثلاثاء.

وبهذه النتيجة تتقاسم الجزائر الصدارة بالمجموعة الرابعة مع بنين، برصيد سبع نقاط بعد أربع مباريات.

جاء هدف اللقاء الوحيد عبر سيسي دالميدا في الدقيقة 16، ولم تستغل الجزائر النقص العددي بعد طرد ستيفان سيسيجنون في الدقيقة 54.

وتلتقي الغابون مع توغو بنفس المجموعة، اليوم، ويملك كل فريق ثلاث نقاط.

وثأرت بنين من الخسارة في أرض الجزائر 2-صفر، يوم الجمعة الماضي، مستغلة التغييرات التي أجراها المدرب جمال بلماضي على تشكيلته، بعد أن دفع بعيسى ماندي وعدلان قديورة ورشيد غزال وإسحاق بلفوضيل في التشكيلة الأساسية.

وجلس النجم رياض محرز لاعب مانشستر سيتي على مقاعد البدلاء، وشارك في الدقيقة 61، كما شارك بغداد بونجاح هداف السد القطري في الشوط الثاني، دون أن يقدر الزوار على إدراك التعادل.