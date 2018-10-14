التفاؤل يسيطر على منتخب الجزائر قبل مباراة بنين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

سيطر التفاؤل على بعثة منتخب الجزائر التي توجهت إلى بنين اليوم الأحد، لمواجهة منتخبها بعد غد الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 في الكاميرون.

وتصدرت الجزائر المجموعة بعد الفوز 2-صفر على بنين ضمن الجولة الثالثة يوم الجمعة الماضي، بسبع نقاط متفوقة بفارق ثلاث نقاط عن بنين، بينما تأتي جامبيا وتوجو في المركزين الثالث والرابع بنقطتين لكل منهما.

وطارت بعثة الجزائر، بطلة أفريقيا مرة واحدة عام 1990، إلى بنين على متن طائرة خاصة في سعيها للفوز وضمان التأهل إلى البطولة التي ستقام العام المقبل.

وقال المدافع مهدي تاهرات “الأهم أننا حافظنا على سجلنا دون خسارة في ملعب مصطفى تشاكر، الانسجام سيزداد مع (رامي) بن سبعيني مع توالي المباريات، ندرك صعوبة مواجهة بنين على أرضها وأنا سعيد مع الفريق الوطني وأسعى لتقديم أفضل ما لدي”.

وقال يوسف عطال قبل مغادرة مطار هواري بومدين “الفوز على بنين على ملعبنا أعادنا إلى الطريق الصحيح، ونسعى لتكرار الانتصار، المدرب جمال بلماضي يحفز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم وسنواصل العمل بجدية”.