تعرّف على مواعيد دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال (صور)

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عن جدول مباريات دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال “البطولة العربية”.
وكانت القرعة قد أجريت مؤخرًا في مدينة الرياض.
وجاء قرار الاتحاد العربي بالإعلان عن الجدول بعدما اتفقت الأندية على المواعيد المناسبة لها لمباريات الذهاب والإياب، وعلى الملاعب التي ستقام عليها المواجهات.
الجدير بالذكر أن مباريات دور الـ16 قد تقررت إقامتها يوم الـ27 من شهر أكتوبر الجاري، علمًا بأن المسابقة تتواجد بها ثلاث فرق سعودية وناد إماراتي هو الوصل، وناد تونسي وناد سوداني، و3 فرق جزائرية وناديان مغربيان، وناد عراقي وأربع فرق مصرية.
وفيما يلي جدول البطولة كاملًا:
جدول مباريات دور الـ 16
“الذهاب والإياب”..
بالتوفيق لجميع الأندية. pic.twitter.com/KkwRUFBRiB
— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) ١٤ أكتوبر ٢٠١٨