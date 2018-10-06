نتائج قرعة كأس زايد للأندية الأبطال.. 5 مواجهات نارية تشعل البطولة العربية

أجريت مراسم قرعة دور الستة عشر ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال لكرة القدم، في العاصمة السعودية الرياض، وأسفرت عن 8 مواجهات قوية ترسم ملامح مرحلة مثيرة من البطولة العربية.

رسمياً:

???? نتائج قرعة دور الـ16 من بطولة #كاس_زايد_للاندية_الابطال .. pic.twitter.com/nBZmPwRQWU — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) October 6, 2018

وتستعرض “إرم نيوز” أبرز المواجهات في بطولة كأس زايد في دور الستة عشر، واللقاءات المنتظرة والمثيرة في هذه المرحلة:

الوداد المغربي ضد النجم الساحلي التونسي

تعد هذه المواجهة الأصعب في دور الستة عشر، خاصة في ظل الأجواء الحماسية المعروفة بها لقاءات أندية شمال أفريقيا.

ويسعى الوداد والنجم الساحلي لتعويض الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال إفريقيا باستكمال المشوار العربي، والفوز بالجائزة المالية المميزة لبطل النسخة الحالية، وهو ما يزيد من صعوبة المباراة.

ويضم الفريقان مجموعة من اللاعبين المتميزين، فالوداد يقوده الليبيري ويليام جيبور مهاجم النصر السعودي السابق، ولديه مجموعة من اللاعبين الموهوبين مثل محمد أوناجم وإسماعيل الحداد وإبراهيم النقاش.

ويضم النجم الساحلي أيضًا بعض عناصر الخبرة مثل أمين الشرميطي وياسين الشيخاوي بجانب المصري عمرو مرعي ومحمد أمين بن عمر.

النصر السعودي ضد مولودية الجزائر

ستكون مواجهة النصر السعودي ضد مولودية الجزائر واحدة من اللقاءات المنتظرة، خاصة أن النصر فريق مليء بالنجوم هذا الموسم، ولديه أسماء لامعة على رأسها النيجيري أحمد موسى والمغربي نور الدين أمرابط والمغربي عبد الرازق حمد الله.

???? جانب من حفل قرعة دور الـ16 من بطولة #كاس_زايد_للاندية_الابطال … pic.twitter.com/XlghnyltiL — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) October 6, 2018

ويتميز مولودية الجزائر بالروح القتالية والأداء الحماسي، كما أنه أعاد ترتيب صفوفه بالتفاوض مع مدرب جديد يتردد أنه الفرنسي باتريس نوفو مدرب منتخب غينيا الأسبق.

وفاق سطيف الجزائري ضد الأهلي السعودي

سيكون لقاء وفاق سطيف الجزائري ضد الأهلي السعودي على صفيح ساخن.

ويسير الأهلي بخطى ثابتة مع مدربه الأرجنتيني بابلو جويدي وبقيادة نجومه السوري عمر السومة والمصري عبدالله السعيد وغيرهم من اللاعبين الموهوبين.

ويملك الوفاق لاعبين أيضًا متميزين، ووصل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مثل عبد المؤمن جابو والحبيب بوقلمونة والحارس مصطفى زغبة، بقيادة مديره الفني المغربي رشيد الطوسي.

الإسماعيلي المصري ضد الرجاء المغربي

من المواجهات المتكافئة الحافلة بالندية لقاء الإسماعيلي المصري ضد الرجاء المغربي.

ورغم تراجع نتائج الإسماعيلي، إلا أن جماهير الدراويش لديها تفاؤل كبير بالمدرب الجديد البرتغالي جورفان فييرا في تنظيم الفريق مجددًا، مع خبرات بعض نجومه عصام الحضري وحسني عبدربه.

ويقدم الرجاء مستويات طيبة مع مدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو بعد وصوله لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، ولديه لاعبون موهوبون أيضًا مثل محسن ياجور ومحمود بنحليب وبدر بانون.

الأهلي المصري ضد الوصل الإماراتي

رغم تعثر الوصل الإماراتي في الدوري المحلي وظهوره بمستويات أقل من الموسمين الماضيين مع مديره الفني الأرجنتيني جوستافو كوينتيروس، إلا أنه من الأندية التي تملك لاعبين مميزين مثل الثنائي البرازيلي فابيو دي ليما وفينسيوس ليما.

ويتميز الأهلي المصري بخبرات نجومه الكبار مثل حسام عاشور ووليد سليمان وأحمد فتحي بجانب المغربي وليد أزارو هداف الفريق.

واعتبر المحلل المصري خالد بيومي هذه المباراة الأقوى في دور الستة عشر.